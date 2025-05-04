İskilip’te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Trafik Kazasında Yaralananlar

Çorum’un İskilip ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi ve bu kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çorum – Çankırı Karayolu’nda bulunan Eskiköy köyü mevkisinde gerçekleşti. Kemal Y. (52) yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sağ arka lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak takla attı.

Yaralıların Durumu

Kazada, sürücü Kemal Y. ile birlikte A.Y. (28), E.E.Y. (15) ve F.N.Y. (14) yaralandı. Olayın ardından hemen jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.