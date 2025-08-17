İskilip’te Yaşlı Adam Kayboldu!

KAYBOLAN YAŞLI ADAMIN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çorum’un İskilip ilçesinde kaybolduktan saatler sonra torununu arayarak “Ben kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim” diyen 86 yaşındaki Eldivas Babayiğit’in arama çalışmaları sürdürüyor. Olay, dün saat 14.00 sularında Uludere Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Yerliköy’de yaşayan Babayiğit, İskilip ilçe merkezindeki kızını ziyaret etmek için evden çıkıp ekmek almak üzere ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

EĞİTİMLİ EKİPLER BÖLGEDE GÖREVDE

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Eldivas Babayiğit’in en son ilçe merkezine bakan bağ ve bahçelerin bulunduğu alanda görüldüğü bildirildi. Bu sırada kendisine yolunu soran bir kadına “Kızıma gidiyorum” dediği öğrenildi. Olayın ardından akşam saatlerinde torununu arayan Babayiğit, “Kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim” sözlerini iletti. Bunun üzerine arama ekipleri çalışmaları daha da yoğunlaştırdı. Telefon sinyali tespit edilen bölge ve çevresinde yapılan aramalara, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı iz takip köpeği “Lodos” da katıldı.

ZAMANA KARŞI YARIŞ DEVAM EDİYOR

Ekiplerin Babayiğit’e ulaşmak için zamana karşı yarışması sürüyor. Arama çalışmalarına destek veren Sadettin Bıyık ise, “Amcamız pazar yerindeki bakkaldan ekmek aldıktan sonra kaybolmuş. En son caminin yanında görülmüş. O saatten sonra kendisinden haber alınamadı. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede aramalara devam ediyor” ifadelerini kullandı.