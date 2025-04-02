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İskilip’teki Halat Çekme Yarışmasında İlginç Anlar

ŞENLİKTE HALAT ÇEKME YARIŞMASI

Çorum’un İskilip ilçesinde düzenlenen yaz şenliğinde, vatandaşlar arasında yapılan halat çekme yarışmasında, ipin kopmasıyla eğlenceli anlar meydana geldi. Aşağı Örenseki köyünde bulunan Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından organize edilen etkinlik, birçok katılımcıyı bir araya getirdi.

REKABET VE EĞLENCE DOLU ANLAR

Yarışma sırasında, iki ucundan tutulan ip için onlarca vatandaş büyük bir mücadele sergiledi. Ancak, ip bir anda kopunca tüm yarışmacılar yere düştü. Bu durum, şenlikte renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Halat çekme yarışı, köydeki sıkı dostlukları bir kat daha pekiştirdi.

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