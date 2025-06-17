İskilip Vergi Dairesi Açıldı

İSKİLİP VERGİ DAİRESİ YENİ HİZMETE GİRDİ

İskilip Vergi Dairesi, düzenlenen bir törenle hizmet vermeye başladı. Daha önceki İskilip Malmüdürlüğü kapatılarak, bu yeni vergi dairesi açıldı. Kaymakamlık binasında hizmet verecek olan İskilip Vergi Dairesi için yapılan açılış merasimi oldukça katılımlı geçti.

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

Törene İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Çorum Defterdar Vekili Erkan Ciğer, Gelir İdaresi Grup Müdürü Sertan Köylü, İskilip Vergi Dairesi Müdürü İhsan Yaldız, Çorum SMMM Odası Başkanı Ceyhan Baran ile birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, esnaf ve vatandaş katıldı. Törende dua seslerinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

DAVETLİLERE İSKİLİP DOLMASI İKRAM EDİLDİ

Açılış sonrasında katılımcılara İskilip dolması ikram edildi. Bu yöresel lezzet, açılışın ardından davetlilere güzel bir ikram oldu.