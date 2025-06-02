İskoç Gangster Monaghan, İspanya’da Öldürüldü

ÇETELER ARASINDAKİ ÇATIŞMA YENİ BİR CİNAYETİ DOĞURDU

İskoç gangster Ross Monaghan, İspanya’nın Fuengirola kentinde bir tetikçi tarafından öldürüldüğü korkunç anların güvenlik kameralarına yansıdığı bildiriliyor. 43 yaşındaki Monaghan, sahibi olduğu Irish bar’da Cumartesi gecesi UEFA Şampiyonlar Ligi finali sonrası saldırıya uğradı. Siyah giyen tetikçi, öncelikle Monaghan’ın arkadaşı Eddie Lyons Jr’ı dışarıda vurduktan sonra pub içerisinde Monaghan’ı kovaladı. Güvenlik kameralarında Monaghan’ın sendeleyerek düştüğü ve tetikçinin önünde çaresizce diz çöktüğü görüntüler yer alıyor. Katil, kurbanın göğsüne ve karnına yakın mesafeden en az dört el ateş etti. Bu sırada barın personeli ve müşterileri panik içinde kaçışırken, Monaghan duvara yaslanarak yaşamını yitirdi.

TETİKÇİ KAÇTI, CİNAYET SORUŞTURULUYOR

Yerel haber kaynakları, tetikçinin silahının sıkışması nedeniyle Monaghan’ın kaçma şansı bulduğunu aktarıyor. Saldırgan, olay yerini terk ederken yürüyerek kaçtı ve suç ortağının bulunduğu bir araçla uzaklaştı. İspanyol polisinin elit birimi UDYCO, cinayet soruşturmasını yürütüyor. Şu ana kadar herhangi bir tutuklama gerçekleşmedi ve Monaghan’ın eşlerinden birinin saldırıya tanıklık ettiği belirtiliyor. Monaghan, 2017 yılında Glasgow’da kendisine yönelik bir suikast girişiminin ardından İspanya’ya kaçmış, ayrıca Glasgow’lu gangster Kevin Carroll’ın öldürülmesi davasından beraat etmişti.

ÇETE SAVAŞI ÜLKEDEN UZAKTA DEVAM EDİYOR

Bu cinayet, Mart ayından beri İskoçya’da devam eden ve uyuşturucu anlaşmazlıklarından kaynaklanan çete savaşlarının bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. Costa del Sol bölgesinde son aylarda aynı türden saldırılarda gözle görülür bir artış yaşanıyor. Soruşturmaya gizlilik emri konulmasının ardından polis, şüphelilerin İngiliz vatandaşı olabileceği hipotezi üzerinde çalışıyor.