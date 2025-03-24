İskoç Güzeli Lucy Thomson’a Suçlu Bulundu

İSKOÇYA GÜZELİNİN CEZASI

İskoçya’nın Edinburgh Mahkemesi, 26 yaşındaki eski İskoçya Güzeli Lucy Thomson’ı iki güvenlik görevlisini ısırmak ve birine ırkçı ifadelerle saldırmaktan suçlu buldu. Olay, geçen yılın Haziran ayında düzenlenen Edinburgh City 7s ragbi turnuvasında meydana geldi. Mahkemeye sunulan bilgilere göre, Thomson ve kız kardeşi aşırı alkol tüketimi nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından etkinlikten çıkarılmak istendi. Bu temel durum üzerine Thomson, güvenlik görevlilerine karşı koyarak direnç gösterdi.

OLAYIN DETAYLARI

Güvenlik süpervizörü Andrew Okpaje, mahkemede verdiği ifadede, Thomson’ın kendisine “Ben kimim biliyor musun?” ve “Hesabımda çok param var” gibi sözler sarf ettiğini ifade etti. Okpaje, Thomson’ın kolunu ısırdığını ve ardından doğrudan göz teması kurarak ırkçı hakaretlerde bulunduğunu da anlattı. Diğer güvenlik görevlisi Alasdair Doolan da Thomson tarafından ısırıldığını beyan etti. Olay sonrası Okpaje’nin polise yaptığı başvuru sonucunda Thomson tutuklandı.

SAVUNMA VE HAKİMİN KARARI

Mahkemede savunma yapan Thomson, etkinliğe “elçi” olarak davet edildiğini ve yalnızca iki buçuk kadeh elma şarabı içtiğini öne sürdü. Ayrıca kız kardeşinin güvenlik görevlileri tarafından “ormanlık bir alana sıkıştırıldığını” gördüğünü ve kendisinin de arkasından saldırıya uğrayarak uyarısız bir şekilde sürüklendiğini söyledi. Ancak Şerif Derek O’Carroll, Thomson’ın bu savunmasını “tamamen mantıksız” bularak reddetti ve Thomson’ı iki güvenlik görevlisini ısırmak ve Okpaje’ye karşı ırkçı saldırıda bulunmaktan suçlu buldu. Mahkeme, Thomson’a 790 pound (yaklaşık 32.000 TL) para cezası uyguladı. Bu olaydan sonra İskoçya Güzeli yarışması organizatörleri, yaklaşık 11 ay önce taç giyen Thomson’ın unvanını kaybettiğini duyurdu. Etkinlik sırasında yaşananların sosyal medyada da paylaşıldığı görüldü.