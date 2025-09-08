İşkur 1 Milyon 19 Bin 646 Yerleştirdi

İŞKUR’UN İŞE YERLEŞTİRME BAŞARILARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 19 bin 646 kişiyi işe yerleştirdiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Güçlü çalışma hayatı, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye. Ocak-Ağustos aylarında toplam 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık ettik.” şeklinde ifadelere yer verdi.

Açık İş Sayıları ve Görüşmeler

Bakan Işıkhan, bu süreçte 2 milyon 196 bin 852 bireysel görüşme yapıldığını ve 593 bin 593 iş yeri ziyareti gerçekleştirildiğini de belirtti. Ayrıca, “1 milyon 615 bin 885 açık iş (işveren tarafından talep edilen ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.” dedi. Bu sonuçların, üretimi, istihdamı ve ihracatı artıran bir yaklaşım ile elde edildiğine vurgu yaptı.

İŞKUR’UN ROLÜ VE GELECEK HIZMETLERİ

Bakan Işıkhan, “İŞKUR aracılığıyla Ocak-Ağustos ayları arasında önemli başarılara imza attık. İşvereni, işçisi ve tüm kesimleriyle yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz.” diyerek, gelecekte de İŞKUR’un çalışma hayatına katkısının devam edeceğini vurguladı.