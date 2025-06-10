İşkur, 614 Bin 586 İş Buldu

İŞKUR’UN YERLEŞTİRME SAYILARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının ocak-mayıs döneminde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla toplam 614 bin 586 kişiyi işe yerleştirdiklerini açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İŞKUR ile vatandaşlarımızın iş arama süreçlerine destek oluyor, çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İŞ GÖRÜŞMELERİ VE İŞ YERİ ZİYARETLERİ

Bakan, ocak-mayıs ayları arasında 1,3 milyondan fazla bireysel görüşmenin yapıldığını ve 374 bin 996 iş yeri ziyaretinin gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, “986 bin 856 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik” açıklamasında bulundu.