İşkur Duyurdu: Aranan Meslekler Belirlendi

İSTİHDAMDA REKOR SEVİYELER

Türkiye’de istihdam, tarihsel olarak yüksek seviyelere ulaştı. İşsizlik oranları ise tek haneli değerlerde kalmaya devam ediyor.

İŞÇİ ARAYAN FİRMALARIN SAYISI ARTMAKTA

Üretim, ihracat, istihdam ve cari fazla hedefleri doğrultusunda, işçi arayan firmaların sayısı her geçen gün çoğalıyor. Türkiye İş Kurumu, nisan ayına ilişkin verileri açıkladı.

NİSAN AYINDA İŞE YERLEŞTİRME SAYISI

Nisan ayında İşkur aracılığıyla toplam 122 bin 271 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerin 78 bin 579’u (yüzde 64.3) erkek, 43 bin 692’si (yüzde 35.7) kadın olarak belirlendi. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise toplam 437 bin 291 kişinin işe yerleştirilmesi gerçekleştirildi.

SEKTÖRLERDE EN FAZLA TALEP

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde sektörlere göre en fazla işe yerleştirme imalat sanayi alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en çok talep ise turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi gibi mesleklerde oldu.

AÇIK İŞ SAYISI VE ÖZEL SEKTÖRDEKİ DURUM

Nisan ayında İşkur’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 210 bin 116 oldu. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise toplam 743 bin 951 açık iş kaydedildi. Açık işlerin büyük bir kısmı özel sektörden geldi ve bu açık işlerin en yüksek kısmı imalat sanayi sektöründe tespit edildi. Özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ile reyon görevlisi meslekleri, en fazla açık iş pozisyonu bulunan alanlar arasında yer aldı.