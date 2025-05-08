İşkur Duyurdu: En Fazla Aranan Meslekler

İSTİHDAMDA REKOR SEVİYELER

Türkiye’de istihdam, tarihi seviyelere ulaştı. İşsizlik oranları ise tek haneli düzeyde seyretmeye devam ediyor. Firmalar da işçi arayışlarını artırarak üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine yöneliyor. Türkiye İş Kurumu, nisan ayına dair istatistiklerini açıkladı.

NİSAN AYINDA İŞE YERLEŞTİRME RAKAMLARI

Nisan ayında, İşkur aracılığıyla işe yerleştirilenlerin toplamı 122 bin 271 kişi olarak kaydedildi. Bu sayı içerisinde 78 bin 579’u (yüzde 64.3) erkek, 43 bin 692’si (yüzde 35.7) kadın çalışanlardan oluştu. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise toplamda 437 bin 291 işe yerleştirme gerçekleştirildi.

TÜM SEKTÖRLERDE TALEP ARTIYOR

Ocak-Nisan 2025 döneminde, sektör bazında en fazla işe yerleştirme sanayi alanında imalat sektöründe gerçekleşti. Mesleklere göre ise en fazla talep, turizm ve otelcilik elemanına, ardından özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi olarak sıralandı.

AÇIK İŞ SAYILARI VE ÖZEL SEKTÖR KONTÜRLARI

Nisan ayında İşkur’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 210 bin 116 olarak belirlendi. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise bu sayı 743 bin 951 oldu. Açık işlerin çoğunluğu özel sektör tarafından talep ediliyor ve en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe, özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi mesleklerinde gözlemleniyor.