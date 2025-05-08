İşkur, En Çok Aranan Meslekleri Açıkladı

İSTİHDAM REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

Türkiye’de istihdam orası rekor seviyelere çıkıyor. İşsizlik rakamları ise tek haneli seviyelerde kalmayı sürdürüyor. İşletmeler, üretim, ihracat, istihdam ve cari fazla hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla işçi arayışını arttırıyor. Türkiye İş Kurumu, nisan ayına ait güncel istatistikleri duyurdu.

İŞE YERLEŞTİRME SAYISI ARTIYOR

Nisan ayında İşkur sayesinde 122 bin 271 kişi işe yerleştirildi. Bu sayı, 78 bin 579’u (yüzde 64.3) erkek, 43 bin 692’si (yüzde 35.7) kadın olan yerleştirmeleri içeriyor. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise toplam 437 bin 291 işe yerleştirme gerçekleştirilmesi sağlandı.

SEKTÖRLERDE İHTİYAÇ VAR

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde sektör bazında, en fazla işe yerleştirme sanayi tarafında imalat alanında yapıldı. Mesleki açıdan ise, en çok talep turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi pozisyonlarında ortaya çıkıyor.

AÇIK İŞ SAYISI ARTIYOR

Nisan ayında İşkur’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 210 bin 116 oldu. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise toplam 743 bin 951 açık iş kaydı yapıldı. Açık işlerin çoğu, özel sektörden geldi ve en çok açık iş, imalat sanayi sektoründe oluştu. En fazla açık iş ise özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ile reyon görevlisi meslekleri için görüldü.