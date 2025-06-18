İşkur, Engelli Bireyler İçin Hibe Desteği

DESTEKLİ İSTİHDAM PROJESİ İLE ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAMI HEDEFLENİYOR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel ihtiyaçlı bireylerin iş yaşamına etkin katılımını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği Destekli İstihdam Projesi için başvuruları kabul etmeye başladı. Bu proje, serebral palsili, otizmli, down sendromlu ve diğer zihinsel ya da duygusal engelli bireylerin istihdam süreçlerine dahil edilmesini hedefliyor. Proje kapsamında, yalnızca bireylerin istihdamına değil, aynı zamanda işverenlerin bu süreçte desteklenmesine ve bilinçlendirilmesine de odaklanılıyor.

HİBE DESTEKLERİ ARTIRILDI

Katılımcılara uygun iş ortamları yaratmak ve işbaşı süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi için İŞKUR tarafından rehberlik hizmetleri sunulacak. Kendi işini kurma düşüncesi taşıyan engelli bireyler için İŞKUR tarafından sağlanan hibe desteği, 400 bin TL’den 580 bin TL’ye çıkarıldı. Bu destek, engelli girişimciler için hazırlanan projelerde, kuruluş işlemleri desteği, işletme gideri desteği ve kuruluş desteği gibi başlıkları kapsayarak toplamda 580 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bu program, engelli bireylerin iş kurma hayallerine destek sağlamak için önemli bir fırsat sunuyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

2025/2. Dönem Proje Başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı ve son başvuru tarihi 27 Haziran 2025 olarak belirlendi. Engelli bireylerin bu destekten yararlanabilmeleri için başvuru sırasında bazı şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar arasında, İŞKUR’a kayıtlı olmak, sağlık kurulu raporu ile en az yüzde 40 oranında engelli olduklarını belgelemek, 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli olmamak ve girişimcilik eğitim programını tamamlayarak sertifika almış olmak bulunuyor.

Başvurular, yalnızca e-Devlet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor; elden veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmiyor. İŞKUR, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirme ve engelleri kaldırma vizyonuyla yürüttüğü projelerle, hem özel ihtiyaçlı bireylerin üretkenliğini artırmayı hem de toplumsal farkındalığı geliştirmeyi amaçlıyor. Proje başvuruları ve detaylı bilgiler için www.iskur.gov.tr ve www.engelsiz.iskur.gov.tr adresleri ziyaret edilebilir.