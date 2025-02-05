İŞKUR Gençlik Programı: Öğrencilere Yeni Fırsatlar

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı’nın Başlatılması Toplantısı’nda önemli bilgiler verdi. İş gücü piyasası ve istihdam konularında yapılan çalışmaların ayrıntılarını paylaşan Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir programı müjdeledi. İŞKUR Gençlik Programı’nın hayata geçtiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu program ile öğrencilerin hem eğitimlerine devam etmek hem de kendilerini geliştirmek için çeşitli fırsatlara sahip olacaklarını ifade etti. Program sayesinde öğrenciler, AR-GE faaliyetlerinden laboratuvar çalışmalarına, akademik ve bilimsel projelerden bilgi ve teknoloji sistemlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi ve deneyim elde edecekler.

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2028 dönemini kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları’nın iş gücü piyasalarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandığını belirtti. Bu kapsamda ekonomik kalkınma ve toplumsal refahın güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca iş gücü piyasalarındaki mevcut durum analiz edilerek sorunların çözümü ve sürdürülebilir stratejilerin belirlenmesi amaçlanıyor. Ulusal İstihdam Stratejisi, 4 ana politika alanı çerçevesinde yeni hedefler ile 90 eylem maddesi içeriyor.

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ’NE GÜVEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi ve İŞKUR Gençlik Programı’nın ülkeye, millete ve ekonomiye katkı sağlamasını dilerken konuşmasını sonlandırdı. Bu programlar, gençlerin istihdam fırsatları bulmalarına ve iş gücü piyasasına daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.