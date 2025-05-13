İŞKUR İle Jandarma İşgücü Uyum Programı

İSTAGÜCÜ UYUM PROGRAMI KAPSAMINDA 20 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Sinop Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ve Sinop İl Jandarma Komutanlığı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen İşgücü Uyum Programı (IUP) çerçevesinde toplam 20 kişi istihdam ediliyor. Bu kapsamda, kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla temizlik, bakım ve onarım gibi alanlarda çalışacak olanların görevlendirilmesi planlanıyor.

PROGRAMDA GÖREV ALMA ŞARTLARI

Programa başvuru yapabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Adayların 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR’a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir ayda sigortalı bir işte çalışmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca, kadınlar, öğrenciler, engelliler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların başvuruları teşvik ediliyor.

ÖDEME DETAYLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ

Programa katılan kişilere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak ve kısa vadeli sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR internet adresi veya ALO 170 hattı üzerinden kabul ediliyor. 21 Mayıs’ta yapılacak kura ile katılımcılar belirlenecek. Program, 2 Haziran 2025’te başlayacak ve 31 Aralık 2025’te sona erecek.