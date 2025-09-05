İşkur Kadın İstihdamını Artırıyor

KADIN İSTİHDAMINDA ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

İşkur Muğla İl Müdürlüğü, 2025 yılının ilk sekiz ayında toplamda 36 bin 175 kişiyi işe yerleştirirken, bu sayıdan 12 bin 809’unun kadın olduğu bildirildi. Bu durum, kadın istihdamında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8’lik bir artış sağlandığını gösteriyor. İşkur’un verilerine göre, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde 11 bin 893 kadın işe yerleştirilmişken, bu yıl bu rakam 12 bin 809’a çıkmış durumda.

KADINLARA YÖNELİK DESTEK PROGRAMLARI

İŞKUR Muğla İl Müdürü Zahide Altınok, kadınların işgücü piyasasına katılımının arttığını belirtirken, “Kadınların mesleki bilgi ve deneyim kazanmaları için birçok destek programı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. Altınok, 2025 yılında kadın istihdamına yönelik uygulanan çeşitli programlar hakkında da bilgi verdi. Buna göre, 335 kadın İşbaşı Eğitim Programları, 64 kadın ‘Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi’, 1041 kadın ‘Toplum Yararına Program’ (TYP), 674 kadın ‘İşgücü Uyum Programı’ (İUP) ve 756 kadın İŞKUR Gençlik Programı kapsamında istihdama kazandırıldı.

KADINLARIN İŞ HAYATINA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İŞKUR, kadınların iş hayatına erişimini kolaylaştırmak amacıyla mesleki eğitimlerden gençlik programlarına kadar çeşitli destek mekanizmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu programlar sayesinde kadınların istihdam oranları artmaya devam ediyor.