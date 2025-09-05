İşkur, Kadın İstihdamını Destekliyor

KADIN İSTİHDAMI ARTIYOR

İşkur Muğla İl Müdürlüğü, 2025 yılının ilk sekiz ayında 12 bin 809’u kadın olmak üzere toplam 36 bin 175 kişiyi işe yerleştiriyor. Bu sayı, kadın istihdamında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış sağlıyor. İşkur’un verilerine göre, 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde 11 bin 893 kadın işe yerleşirken, bu yıl aynı dönemde bu rakam 12 bin 809’a yükseliyor.

KADINLAR İÇİN DESTEK PROGRAMLARI

İŞKUR Muğla İl Müdürü Zahide Altınok, kadınların işgücü piyasasına katılımının arttığını vurguluyor. Altınok, “Kadınların mesleki bilgi ve deneyim kazanmaları için birçok destek programı yürütüyoruz” diyor. 2025 yılı için kadın istihdamına yönelik uygulanan programlar hakkında da bilgi veriyor. Buna göre, 335 kadın İşbaşı Eğitim Programları, 64 kadın ‘Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi’, 1041 kadın ‘Toplum Yararına Program’ (TYP), 674 kadın ‘İşgücü Uyum Programı’ (İUP) ve 756 kadın İŞKUR Gençlik Programı kapsamında istihdama kazandırılıyor.

KADINLARA YÖNELİK DESTEK MEKANİZMALARI

İŞKUR, kadınların iş hayatına erişimini kolaylaştırmak amacıyla mesleki eğitimlerden gençlik programlarına kadar birçok destek mekanizmasını sürdürüyor. Bu çabalar, kadınların işgücü piyasasında daha aktif bir rol oynamalarını sağlıyor.