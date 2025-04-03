İŞKUR Kamu Memuru Alım Şartları

İŞKUR İŞ İLANLARINA ERİŞİM YÖNTEMİ

İşkur üzerinden yayımlanan kamu memuru alımları, belirli kriterler çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Adaylar, İŞKUR platformu aracılığıyla ilanlara erişip başvuru işlemlerini çevrimiçi olarak yapabiliyor. Bu durum, “İŞKUR iş ilanları nasıl bulunur?” ve “İŞKUR başvuru şartları nelerdir?” gibi soruların sıkça gündeme gelmesine neden oluyor.

SINAV DETAYLARI VE KADRO LİSTESİ

Sınavı düzenleyen birim, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı olarak belirtiliyor. Alıma tabi olacak kadro unvanı “Vergi Müfettiş Yardımcısı” ve toplamda 250 (iki yüz elli) kişilik bir kontenjan bulunuyor. Bu kadroların 200 (iki yüz) tanesi hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi idari bilimler fakülteleri mezunları arasından, 50 (elli) tanesi ise mühendislik fakültelerinin belirtilen bölümlerinden mezun olan adaylar arasından temin ediliyor.

KPSS PUAN ŞARTLARI

2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı kapsamında, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden en az 80 ve üzeri puan almak gerekiyor. Mühendislik mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinden benzer şekilde 80 ve üzeri puan şartı söz konusu.

SINAV AŞAMALARI

Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi idari bilimler mezunları için iki aşamalı olacak şekilde yazılı olarak dört oturumda klasik usulde, ardından sözlü olarak düzenleniyor. Yazılı sınavda başarısız olanlar, sözlü sınava alınmıyor. Diğer mühendislik bölümü mezunları için ise sınav tek oturumda çoktan seçmeli olarak gerçekleştiriliyor ve sonrasında sözlü aşaması yapılıyor. Yazılı sınavda başarısız olan mühendislik adayları da, sözlü sınav için çağırılmıyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında bilişim alanında çalışacak 10 (on) Fon Uzman Yardımcılığı kadrosu için de benzer yazılı ve sözlü giriş sınavı gerçekleştirilecek.

ÖZEL KATILIM ŞARTLARI

Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) sınavı için özel şartlar arasında; en az 4 (dört) yıl süreli mühendislik eğitimi veren bir programdan mezun olmak, KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türünden 70 (yetmiş) veya üzeri puan almak ve belirli yabancı dil puanlarını sağlamak yer alıyor. Ayrıca, başvuranların toplam sayısının 200 (iki yüz) kişiyi aşması durumunda, en yüksek puan alandan başlanarak ilk 200 (iki yüz) aday yazılı sınava çağrılacak ve eşit puan durumunda son sıradaki tüm adaylar sınava kabul edilecek.