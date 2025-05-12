İşkur Mardin İl Müdürü Batur, Engelliler Haftası

İŞKUR MARDİN İL MÜDÜRÜ ENGELLİ BİREYLERLE BULUŞTU

İŞKUR Mardin İl Müdürü Mahmut Batur, Midyat ilçesinde engelli bireylerle bir araya geldi. İŞKUR Mardin İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Batur ile İl Müdür Yardımcısı Mehmet Halil Özel’in, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Midyat’taki engelli bireylerle buluştuğu belirtildi.

UMUT ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ ZİYARETİ

Batur ve Özel, ilçedeki Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek özel bireylerle bir araya geldi. Bu anlamlı haftada özel bireylerin emekleri ve azimlerini yerinde görme fırsatını bulduklarını, bu durumdan memnuniyet duyduklarını aktardılar.

KARARLILIKLA DEVAM EDİYORLAR

Batur ve Özel, engelli bireylerin istihdama katılımını desteklemek, toplumsal farkındalığı artırmak ve erişilebilir bir gelecek inşa etmek üzere çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini ifade ettiler.