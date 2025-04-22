İşkur Programları İle 1.392 Kontenjan Oluşturuldu

GENÇLİK PROGRAMI KAPSAMINDA YENİ FAALİYETLER

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, “İşkur Gençlik Programı kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında 32 program düzenlenerek 1.392 kişilik kontenjan oluşturulmuştur.” açıklamasında bulundu. Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2025 yılı 2. Olağan Toplantısı, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak başkanlığında ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, toplantının amacını, il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi olarak belirtti.

İSTİHDAM VERİLERİ HAKKINDA SUNUM

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, 2025 yılı ocak-mart dönemine ait faaliyetlerini kurul üyelerine sundu. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre, 2025 yılı şubat dönemi işsizlik oranının yüzde 8,2, istihdam oranının yüzde 48,8 ve işgücüne katılım oranının yüzde 53,2 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Manisa’nın 2024 yılı itibarıyla işsizlik oranının yüzde 6,3, işgücüne katılım oranının ise yüzde 56,7 olduğunu belirtti. Manisa’nın yer aldığı TR33 Kalkınma bölgesindeki Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinin güncel istihdam rakamlarına da değinen Tufan, bölgenin işsizlik oranlarının 2020 yılında yüzde 8,3, 2021’de yüzde 6,9, 2022’de yüzde 7,1, 2023’te yüzde 7,1 ve 2024’te yüzde 6,4 olarak gerçekleştiğini aktardı.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE PROJELER

2025 yılı ocak-mart dönemi itibarıyla İl Müdürlüğü, Manisa’da 19 bin 684 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti sundu, 2 bin 673 işyeri ziyareti gerçekleştirdi, kamu ve özel sektörde toplamda 5 bin 845 kişinin işe yerleştirilmesi için aracılık faaliyetlerinde bulundu. Tufan, “2025 yılı ocak-mart dönemi İl Müdürlüğümüz iş kulübü iş ve meslek danışmanları tarafından 10 grupta 170 kişiye özgeçmiş hazırlama gibi eğitimler düzenlendi.” dedi. Ayrıca, 24 eğitim kurumu ziyaret edilmiş ve 1.815 kişiye eğitim verilmiştir. Kadın istihdamını destekleyen KİPAP Projesi kapsamında ise 8 firma ile protokol imzalandı.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI VE BAŞARILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla duyurulan İŞKUR Gençlik Programı çerçevesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile bir protokol imzalandı. Bu kapsamda, 32 program düzenlendi ve toplam 1.392 kişilik kontenjan tahsis edildi. Ayrıca, işbaşı eğitim programları kapsamında 160 program açılarak, 500 kişinin meslek edinmesi ve işe yerleşmesine yardımcı olundu. Toplamda 11 milyon 64 bin 231,79 TL destek sağlandı. Aktif işgücü hizmetleri kapsamında işsiz bireylerin iş gücü piyasasına geçişini sağlayacak eğitimler düzenlendi ve 2 bin 193 kişilik kontenjan açıldı.

MESLEKİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, 2025 yılı faaliyetlerini ve çeşitli eğitim programlarını ele aldı. Eğitim ve istihdam ilişkisi çerçevesinde mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin nitelikli yetiştirilmesi hususlarına vurgu yaptı. Ayrıca, Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Buket İnce, çocuk işçiliği konusundaki çalışmaları kurula aktardı.