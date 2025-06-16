İşkur Tarafından İstihdam Teşvikleri Toplantıları

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI SÜRÜYOR

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından gerçekleştirilen “İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantıları” tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak, Milas Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantılara Muğla İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok katıldı ve işverenlere önemli bilgilendirmelerde bulundu. Ticaret Odası üyesi işverenler, işletme temsilcileri ve farklı sektörlerden katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, İl Müdürü Zahide Altınok, 2025 yılına dair güncel istihdam teşvikleri hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

ÖNEMLİ DESTEKLER VE PROJELER

Sunumda; imalat, bilgi ve iletişim, insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektörlerini kapsayan “Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi” (KİPAP) başta olmak üzere, işbaşı eğitim programları, engelli ve eski hükümlü istihdamına yönelik destekler ile SGK prim teşvikleri gibi birçok önemli konu detaylı bir şekilde ele alındı. İşverenler, teşvikler ve destek programları hakkında güncel bilgileri alma fırsatı bulurken, toplantının sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde katılımcıların merak ettiği konular yanıtlandı.

BÖLGESEL İSTİHDAMIN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI

Muğla İŞKUR tarafından gerçekleştirilen bu bilgilendirme toplantılarının, bölgedeki istihdamın güçlendirilmesi ve işverenlerin teşviklerden etkin bir şekilde faydalanabilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Bu tür etkinlikler, İŞKUR’un işgücü piyasasında sağladığı desteklerin ve fırsatların daha iyi anlaşılmasına katkı sunuyor.