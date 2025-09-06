İslahiye’de Araç Kaza Yaptı

KAZA ANI VE YARALILAR

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası sonucunda bir kişi yaralandı. Yeni Mahalle Hatay Bulvarı üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil, refüjdeki korkuluklara ve bir ağaca çarptı. Kaza, 27 BCN 862 plakalı Volkswagen marka aracın direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu gerçekleşti.

KAZAYA KARŞILIK DÜZENLEMELER

Araçta bulunan M.T.K., M.M.D. ve A.A. adlı üç kişi, kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından olay yerine çağrıldı. Yaralanan M.T.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri de incelemelerde bulundu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.