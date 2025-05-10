İslahiye’de Bezelye Hasadı Başladı

BEZELYE HASADINA BAŞLANDI

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bezelye hasadına başlanıyor. İslahiye Ovasında yaklaşık 3 bin dekar alanda yetiştirilen bezelyenin toplanma işlemi işçiler tarafından yürütülüyor.

KAYMAKAM SOYLU’NUN ZİYARETİ VE AÇIKLAMALARI

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Ağabey Mahallesi’nde hasat yapan işçileri ziyaret ederek onlarla birlikte bezelye topladı. Kaymakam Soylu, yaptığı açıklamada “İlçede 3 bin dekar alanda bezelye ekilişi yapıldı” diyerek, dekardan 1,5 ton ürün alınması beklediklerini dile getirdi. Ayrıca, mahsulün bereketli olmasını dileyerek, çiftçilere üretimlerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

BELEDİYE BAŞKANI VE ZİRAAT ODASI BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Belediye Başkanı Kemal Vural, hasadın bereketli olmasını temenni ederken, Kılavuz Barajı sulama kanalının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki çiftçilerin suya kavuşacağını belirtti. Ziraat Odası Başkanı Mustafa Köse ise, çiftçiler için rekoltenin ve fiyatların sevindirici olduğunu ifade etti. Çiftçi Erkan Yıldırım, hasat sonrası ikincil bir ürün ekeceğini söyledi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE EDİLDİ

Kaymakam Soylu, hasat programından sonra çocuklara oyuncak hediye etti. Ziyarete İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin ile Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan da katıldı.