İslahiye’de Fırtına, Çatıyı Uçurdu

ŞİDDETLİ FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, deprem sonrası tadilatı yapılmayan bir binanın çatısını havaya uçurdu. Olay, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde bulunan Osmanlı Apartmanı’nda gerçekleşti. 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve uzun süredir tadilatı yapılmayan apartmanın çatısı, etkili olan rüzgarlara karşı koyamayarak parçalandı.

POLİS VE ZABITA EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Fırtınanın etkisi ile binanın çatısı, bağlantı noktalarından koparak havalanırken bir kısmı ise uçtu. Neyse ki olayda yaralanan kimse olmadı. Olay sonrası polis ve zabıta ekipleri, bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla yolu hem araç hem de yaya trafiğine kapattı.