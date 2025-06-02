Haberler

İslahiye’de Kiraz Hasadı Başladı

İLK HASAT HABERLERİ

İslahiye ilçesinde kiraz hasadı başladı ve bu durum, bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olan tarım sektörünü etkiliyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Köse, yaptığı açıklamada, “Amanos Dağları eteklerindeki İdilli, Hasanlök, Koççağız, Köklü, Kabaklar, Tandır ve Kayabaşı mahallelerinde kiraz üreticileri bu yıl dondan dolayı büyük kayıplar yaşadı” şeklinde bilgi verdi. Köse, don olaylarının etkisiyle ürünün yüzde 70’inin zarar gördüğünü vurguladı.

ÇİFTÇİLERİN ZORLUĞU

Çiftçi Fevzi Gök, geçmiş yıllarda bahçesinden 3,5 ton kiraz hasat ederken, bu yıl durumun çok farklı olduğunu aktardı. Gök, “Bu sezon bahçemden 500 kilo ürün bekliyorum” diye belirtti. Ayrıca, hasat için dışarıdan işçi getirme gereksinimi olmadığını da ifade etti. Bu koşullar, yerel üreticileri zorlu bir sürece sürüklüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Turhal’da Yangında 30 Ton Saman Yandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Hüseyin Sefil'e ait samanlıkta çıkan yangında 30 ton saman tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.
Haberler

Şırnak’ta Uyuşturucu, Kaçakçılık Üzerine Operasyonlar Yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 20 kişiye yönelik işlemler yapıldı. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili etkinliklerde çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.