İslahiye’de Kiraz Hasadı Başladı

İLK HASAT HABERLERİ

İslahiye ilçesinde kiraz hasadı başladı ve bu durum, bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olan tarım sektörünü etkiliyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Köse, yaptığı açıklamada, “Amanos Dağları eteklerindeki İdilli, Hasanlök, Koççağız, Köklü, Kabaklar, Tandır ve Kayabaşı mahallelerinde kiraz üreticileri bu yıl dondan dolayı büyük kayıplar yaşadı” şeklinde bilgi verdi. Köse, don olaylarının etkisiyle ürünün yüzde 70’inin zarar gördüğünü vurguladı.

ÇİFTÇİLERİN ZORLUĞU

Çiftçi Fevzi Gök, geçmiş yıllarda bahçesinden 3,5 ton kiraz hasat ederken, bu yıl durumun çok farklı olduğunu aktardı. Gök, “Bu sezon bahçemden 500 kilo ürün bekliyorum” diye belirtti. Ayrıca, hasat için dışarıdan işçi getirme gereksinimi olmadığını da ifade etti. Bu koşullar, yerel üreticileri zorlu bir sürece sürüklüyor.