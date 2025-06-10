İslahiye’de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

YARALI AİLE ÜYELERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, devrilen motosikletteki aynı aileden 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. V.Ç. (54) yönetimindeki 80 ABS 387 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak araziye devrildi.

KAZADA İKİ YETİŞKİN VE BİR ÇOCUK YARALANDI

Kaza neticesinde, sürücü V.Ç., eşi H.Ç. (50) ve çocukları M.Ç. (10) yaralanarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından önce İslahiye Devlet Hastanesine, ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.