İslahiye’de Motosiklet Kazasında 3 Yaralı

GAZİANTEPLİ AİLE KAZA GEÇİRDİ

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, devrilen motosiklet kazasında aynı aileden 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. V.Ç. (54) idaresindeki 80 ABS 387 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye devrildi.

KAZADA YARALANANLAR BELLİ OLDU

Kazada, sürücü V.Ç., eşi H.Ç. (50) ve çocukları M.Ç. (10) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne, ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü.