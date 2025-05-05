İslahiye’de Öğretmenler Evlendi, Kutlandı

İSLAAHİYE’DE DEPREMZEDELERDEN EVLİLİK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerden etkilenen İslahiye’de, depremzede iki öğretmen yeni bir hayata adım attı. Depremde Nurdağı ilçesinde eşini ve iki çocuğunu kaybedip, enkazdan üç gün sonra çıkarılan okul müdürü Mehmet Aydın ile Osmaniye’de eşini ve iki çocuğunu kaybeden Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşe Örsdemir, düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi.

TÖRENDE SEVİNCİ PAYLAŞTILAR

Pınarbaşı İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen nikah törenine, Kaymakam Mehmet Soylu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı. Soylu ve Çetin, bu zor günlerin ardından mutlu bir başlangıç yapacak olan çifte en içten dileklerini iletti.