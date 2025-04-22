İslahiye’de Otomobil Duvara Çarptı

OTOMOBİL KAZASINDA YARALILAR BULUNUYOR

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen bir kazada kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, İslahiye ilçesindeki Çamlıca Mahallesi İsmetpaşa Caddesi kavşağında gerçekleşti.

KAZA ANININ DETAYLARI

Olayın gerçekleştiği anda, Safiye Ş. yönetimindeki 27 AYC 324 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle birlikte virajı alamayıp duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 1’i çocuk toplam 5 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralılar arasında bulunan sürücü Safiye Ş. ve Gamze Y.’yi (11) İslahiye Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralılar Zeliha A., Zehra D. ve Berfin Ç.’yi ise Nurdağı Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi edinildi. Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.