İslahiye’de Pikap Uçuruma Devrildi

KAZA SONUCUNDA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen acı kaza, pikap aracının uçuruma devrilmesiyle yaşandı. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, bir çocuk yaralandı. Levent İ. yönetimindeki 80 AP 661 plakalı pikap, Karagöz Yaylası yolu üzerinde Yağızlar Mahallesi yönüne ilerlerken kontrolden çıkarak uçuruma düştü.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Pikabın yaklaşık 40 metrelik bir uçurumda bulunduğu ve içerideki kişilerin durumu hakkında bilgiler verildi. Araçtaki Müslüm İ. (75), oğlu Levent İ. (45) ve Ayşe I. (40), kazanın ardından yapılan incelemelerle olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı halde pikaptan çıkarılan 6 yaşındaki Levent Poyraz İ., hayati tehlikesi bulunduğundan hastaneye kaldırıldı. İslahiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan çocuğun durumu konusunda gelişmeler takip ediliyor.