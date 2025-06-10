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İslahiye’de Sahipsiz Köpekler Kaydedildi

İSLAHİYE’DE SAHİPSİZ KÖPEKLERE DİKKAT

Gaziantep’in İslahiye Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin çevredeki insanların huzurunu bozması güvenlik kameralarıyla belgelendi. Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, sahipsiz köpekler geçmekte olan insanları sık sık rahatsız ediyor.

KÖPEKLER BÖLGEDE TEPKİ GÖRDÜ

Olay esnasında, çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek köpekleri bölgeden uzaklaştırmayı başarıyor. Bu anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Tüm bu durum, sahipsiz hayvanların yaratabileceği güvenlik sorunlarına dair dikkat çekiyor.

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