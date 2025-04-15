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İslahiye’de Tırla Çarpışan Anne-Oğul Uğurlandı

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tır ile çarpışarak hayatını kaybeden anne ile oğlu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına çıkarıldı. Mustafa Polat (29) ve annesi Hüsne Evren Polat’ın (57) cenazesi, işlemler tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Cami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından anne-oğul son yolculuklarına uğurlandı. Feci kazanın sonucunda hayatlarını kaybeden Mustafa ve Hüsne Polat, yan yana defnedildi. Cenazeye, İslahiye Kaymakamı, İslahiye İlçe Emniyet Müdürü ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

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