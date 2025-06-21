Haberler

İslahiye’de Traktör Devrildi, 1 Yaralı

TRAFTANIN DEVİLMESİ SONUCU YARALANAN BİR KİŞİ

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, traktörün devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı. R.K. (17) yönetimindeki 10 ALH 541 plakalı traktör, Esenler Mahallesi yolunda ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, traktörün altında sıkışan sürücüyü kurtarmak için hızlı bir şekilde çalıştı. Yaralı kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çin, Uydu Fırlattı: Chinasat-9C

Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Fırlatma Merkezi'nden Chinasat-9C uydusunu Uzun Yürüyüş-3B roketiyle başarıyla uzaya yerleştirdi.
Haberler

Ferizli’de 5 Araçla Kaza Oldu

Ferizli'de gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının stable olduğu bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.