İslahiye’de Uçurumdan Düşen Araç Kazası

YAYLA YOLUNDAKI KAZADA AİLE ÜYELERİ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu, yaylaya çıkan bir ailenin içinde bulunduğu otomobil uçuruma düştü. Bu üzücü olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Feci kazanın öğle saatlerinde gerçekleştiği ve aileden haber alınamaması üzerine olayın anlaşılması ile ilgili bilgi edinildi.

KAZANIN DETAYLARI

Olay, İslahiye ilçesi kırsal Yağızlar Mahallesi’nde bulunan Karagöz Yaylası’nda meydana geldi. İddialara göre, Müslüm İster’in kullandığı 80 AP 661 plakalı otomobil, yayla yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan düşen ve taklalar atan araçtan savrulan Müslüm İster (75), Levent İster (43) ve Ayşe Işıklı (38) olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan 5 yaşındaki Poyraz İ. yaralandı. Yaralı çocuk ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin dağlık alandan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

KAZA SONRASI ARAMA ÇALIŞMALARI

Feci kazanın öğle saatlerinde gerçekleştiği ve araçtakilerle ilgili haber alamayan yakınlarının ihbarı sonrası, akşam saatlerinde kaza yapan aracın bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.