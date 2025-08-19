Haberler

İslahiye’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı. İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir operasyon düzenliyor.

EŞ ZAMANLI ARAMA YAPILDI

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 162 sentetik ilaç ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan Y.Ç. (23), E.K. (26), U.Y. (26) ve M.Ö. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanıyor. Uyuşturucu ticareti ve kullanımı ile mücadeleye yönelik alınan bu tedbirler, toplumsal güvenliği sağlamak için büyük önem taşıyor.

Devlet Memurları Konfederasyonu Eylem Düzenledi. Kamu İşveren Heyeti Zam Teklifi Yetersiz. Genel Başkan Kaya, Teklifi Reddetti. Kamu Çalışanlarının Emeği Yok Sayıldı....

Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki düşük zam teklifine karşı eylem gerçekleştirdi. Genel Başkan Osman Kaya, teklifi yetersiz buldu.
Modern Kadın, Pınar’ın Aile Yaşamı

Dijital platformlarda ilgi gören Modern Kadın dizisi, dikkat çekici konusuyla ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Detaylar merak ediliyor.

