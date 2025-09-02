İslahiye’de Üzüm Kurutma Başladı

ÜZÜM KURUTMA FAALİYETLERİ BAŞLADI

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki 50 bin dekarlık alanda yetiştirilen bölgeye özgü coğrafi işaretli “Antep karası” ve “Hatun parmağı” üzümleri için kurutma işlemlerine başlandı. Özellikle Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahalleleri olmak üzere toplamda 15 mahallede üzümler hasat ediliyor. Hasadı tamamlanan bağlarda üzüm çeşitlerinin kurutulması için işçiler, 40 dereceye ulaşan sıcaklık altında gün boyu yoğun bir çalışma sürdürüyor.

REKOLTE BEKLENTİLERİ

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan üzümlerin bu yıl 55 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor. Sofralık çeşitleri kurutulduktan sonra ülkenin çeşitli yerlerine gönderiliyor. İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere verdiği demeçte, kentin tescilli ürünlerini kurutarak kış mevsimine hazırladıklarını ifade ediyor. Ayrıca, kuraklık nedeniyle bu yıl rekoltenin geçen yılki miktara göre daha düşük olduğunu da belirtiyor. Erdoğan, bu yıl yaklaşık 400 ton kuru üzümün iç piyasaya sunulmasının planlandığını aktarıyor.

MAHALLELERDEKİ ÜRETİM

Esenler Mahallesi’nde üzüm yetiştiriciliği yapan Adem Çelik, kendi mahallesinde her yıl 200 ton civarında kuru üzüm elde edildiğini, ancak bu yıl bu rakamın 40 tona kadar düşeceğini vurguluyor. Çelik, üzüm kurutma sürecini şu şekilde açıklıyor: “Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümler, yıkandıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylı potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırılıp kurutulmaya bırakılıyor. Üzümlerin sergide 4-5 gün kurutulduktan sonra makinelerle çöpleri ayıklanıyor. Ardından da işletmelere gönderilerek satışa sunuluyor.”