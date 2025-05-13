İslahiye Ticaret Odası ile İş Birliği

İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Gaziantep Üniversitesi İslahiye Meslek Yüksekokulu ve İslahiye Ticaret Odası arasında eğitim alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir toplantı yapıldı. Türkiye Odalar Birliği ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleşen bu toplantıda, iki kurumun iş birliğinin geliştirilmesine yönelik stratejiler belirlendi.

TOPLANTIDA KATILIM VE GÖRÜŞMELER

İslahiye Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, İslahiye MYO Müdürü Doç. Dr. Filiz Çopuroğlu ve akademik ile idari kadro katılım sağladı. Toplantının gündeminde, TOBB’a bağlı Oda ve Borsaların katkılarıyla staj ve işyeri uygulamaları, laboratuvar ve atölye altyapısının güçlendirilmesi ile başarılı öğrencilere yönelik burs destekleri gibi konular yer aldı.