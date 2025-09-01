Haberler

İslahiye Ve Nurdağı’nda Hasat Başladı

Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 10 bin dekar alanda yağlık mısır hasadına başlanıyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde toplamda 10 bin dekar alanda ekili olan yağlık mısırın hasadına başlandığını” belirtti.

Bölgede dekar başına ortalama 900 kilo rekolte bekleniyor. Ancak bu yıl üründe yaklaşık yüzde 25 verim kaybı yaşandığını aktaran Erdoğan, “Genelde ikinci ürün olarak ekilen mısırın alım fiyatı TMO tarafından 11 bin 300 lira, kilo başına 600 lira destekle toplamda 11 bin 900 lirayı buluyor” dedi.

Çiftçi Bilal Yetim, 200 dekar alanda mısır yetiştirdiğini kaydederek, “Kuraklığa rağmen kendi tarlasından dekar başına yaklaşık bin 400 kilo rekolte bekliyorum” diye konuştu.

Hava Sıcaklığı Yüksek, Balık Avı İptal

Rize'de hava sıcaklıklarının artması sebebiyle palamut avı gerçekleşmedi. Balıkçılar, tezgahlarda istavrit ve mezgit gibi farklı balıkların yer aldığını açıkladı.
Trafik Kazasında Üç Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleşti.

