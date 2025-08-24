İslam Alimleri Vakfı, Gazze’yi savundu

İSLAMİ VE İNSANİ BİR SORUMLULUK: GAZZE KONFERANSI DEVAM EDİYOR

Dünya Müslüman Alimler Birliği ile İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen “İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze” konferansı, üçüncü gününde farklı konular üzerinde yapılan çalıştaylarla sürüyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, alimler, düşünürler ve devlet temsilcileri, İslam ülkelerinin sorumlulukları, yeniden imar süreci, yardım projelerinde iş insanlarının ve medya mensuplarının rolleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. İslam Alimleri Vakfı Başkan Yardımcısı Abdülvahap Ekinci, çalıştaylara dair yaptığı basın açıklamasında, katılımın Gazze ve kutsal değerlere sahip çıkmak için büyük bir fedakarlık gösterdiğini ifade etti. Ekinci, konferansın kritik bir dönemde toplandığını belirterek şunları söyledi: “Alimler ve onların arkasında duran ümmet, Gazze ve Filistin’deki kardeşlerini savunma imtihanıyla karşı karşıya. Bu, haklı davaya bağlılık, samimiyet, cesaret ve her türlü destek verme sorumluluğunun sınandığı bir zamandır.”

GAZZE’DE SÜREN SAVAŞIN ÜÇ YÜZÜ

Ekinci, Gazzelilerin üç yönlü bir savaşın içindekini ifade ederek, bunlardan ilkinin genel bir yıkım ve katliam savaşı olduğunu, ikincisinin masum halka uygulanan bir açlık ve abluka savaşı olduğunu dile getirdi. Üçüncüsünün ise İslam ve uluslararası toplumun sessizliği ile terk edilme savaşı olduğuna dikkat çekti. “Katılımcılar, Gazze’deki durumun yalnızca askeri bir saldırı değil, insanlığa, adalet, özgürlük ve onur değerlerine karşı bir meydan okuma olduğunu vurguladı” dedi. Ekinci, bu bağlamda Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin duruşunun 7 Ekim 2023’te başlamadığını, kuruluştan itibaren sürekli olarak Filistin direnişinin yanında durarak, işgalciyle normalleşmeyi reddettiğini belirtti.

ÜMMETİN VAHDETİ VE GÜCÜNÜN ÖNEMİ

Ekinci, Filistin direnişinin ümmetin uyuşmuş damarlarını harekete geçirerek halkları uykusundan uyandırdığını aktardı. “Çıkış yolu birdir, ümmetin vahdeti ve caydırıcı, kapsamlı bir İslami gücün inşasıdır. Bu güç, ümmeti koruyarak, düşmanı zulmünü sürdürmekten aciz bırakacaktır” dedi. Konferansın ilk gününden bu yana alimlerin ortak beyanını dile getiren Ekinci, Gazze ve Kudüs’ün her Müslüman için iman ve onur meselesi olduğunu vurguladı. Ekinci, bunun aynı zamanda her özgür kişi için evrensel bir insanlık görevi olduğunu ifade ederek, “Ümmetin vahdeti ve hayati konuların sahiplenilmesi, zaferin, onurun ve kurtuluşun tek yoludur” diye ekledi.

Konferans sekiz gün sürecek ve sonunda 29 Ağustos’ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılınacak cuma namazının ardından, Müslüman alimlerin sonuç bildirgesi okunacak.