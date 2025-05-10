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İslam Dünyası, Ortak Tehditler İçin Birlikte Olmalı

İSLAM DÜNYASINDA BİRLİK ÇAĞRISI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile yaptığı görüşmede, İslam dünyasının ortak tehditler karşısında özellikle işgal altındaki Filistin meselesinde birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Arakçi, resmi temaslar için Cidde’ye gittiği sırada Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE ORTAK HEDEFLER

İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede İran-Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler detaylı olarak ele alındı. İki ülke liderlerinin belirlenen ortak hedefler doğrultusunda ilişkileri tüm alanlarda geliştirme kararlılığı üzerine duruldu.

FİLİSTİN’E YÖNELİK SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Arakçi, İslam dünyasının, özellikle işgal altında olan Filistin konusunda ortak tehditler karşısında bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Açıklamada, Filistin’e yönelik soykırımın durdurulması ve sömürgeci planlara karşı ciddi bir duruş sergilenmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Arakçi’nin Suudi mevkidaşına İran ile ABD arasında sürdürülen dolaylı müzakerelere dair son gelişmeler hakkında bilgi verdiği bildirildi.

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