İslam İktisadı Ve Finans Merkezi Kuruldu

İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

İslam iktisadı ve finans alanında araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetleri yürütmek amacıyla “İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUİMER)” Resmi Gazete’nin 10 Ağustos sayısında ilan edilerek Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde kuruldu. BUİMER’in kuruluş aşamasındaki hazırlık çalışmaları, doğrudan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. Merkezin müdürlüğüne ise İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Özdemir atandı.

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE İŞ BİRLİKLERİ HEDEFLENİYOR

Merkez, katılım finans, katılım bankacılığı, sermaye piyasaları, katılım sigortacılığı ve sürdürülebilir kalkınma konularında akademik araştırmalar yapmayı, projeler üretmeyi ve özel sektör ile iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor. BUİMER hakkında bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “İslam iktisadı ve finans konusu, dünyanın yanı sıra Türkiye’de de her geçen gün daha fazla ilgi gören bir alan haline geldi. BUİMER bünyesinde düzenlenecek çalıştaylar, seminerler, sertifika programları ve araştırma projeleri ile akademisyenler, katılım finans sektörü temsilcileri, öğrenciler ve iş dünyası arasında güçlü bir etkileşim sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, İslam iktisadı ve finans alanındaki önde gelen kuruluşlarla işbirlikleri yapılarak uluslararası akademik yayınlar ve projeleri de hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

KATILIM FİNANS EKOSİSTEMİNE KATKI SUNMAK

Rektör Yılmaz, BUİMER aracılığıyla Türkiye’de katılım finans ekosisteminin gelişimine katkı sunmayı ve İslam iktisadı alanında bölgesel ve küresel düzeyde bir referans noktası olmayı arzuladıklarını belirtti. Merkez, bu hedeflerle birlikte akademik faaliyetlerini sürdürecek.