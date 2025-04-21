İslam’ın Özü, Fatiha Suresi

İSLAM’IN TEMEL MESAJINI SUNAN SURE

Bu sure, İslam’ın özünü ifade eden temel mesajı kısa ve anlaşılır bir şekilde sunuyor. Her namazda okunmasıyla biliniyor ve bu nedenle Fatiha suresi, Müslümanlar için önemli bir yere sahip. Fatiha’nın nasıl okunduğu ve meali hakkında birçok kişi bilgi arıyor. Aşağıda, Fatiha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı detaylı olarak aktarılıyor.

FATİHA SURESİNİN OKUNUŞU VE ANLAMI

1. Rahmân ve Rahîm Allah’ın ismiyle…

2. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

3. O, Rahmân ve Rahîm’dir.

4. O, hesap ve ceza gününün tek sahibidir.

5. Rabbimiz! Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz.

6. Bizi dosdoğru yola eriştir;

7. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve azıp sapanların yoluna değil.

Ayrıca, Fatiha suresi okunduğunda şu ifadelerle birlikte zikrediliyor: “Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”