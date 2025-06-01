İSLAM PEYGAMBERİ HAZRETİ MUHAMMED’İN VEFATI

İslam Peygamberi, Allah’ın son elçisi Hazreti Muhammed, miladi takvime göre 8 Haziran 632’de Medine’de hayatını kaybetti. 610 yılında Hira Mağarası’nda vahiy meleği Cebrail’in kendisine ilettiği ilk vahiy olan “Oku” emri ile peygamberlik görevine başlayan Hazreti Muhammed, yaşamını insanoğluna ve İslam ümmetine adadı. İslam’ı öğretmek ve yaymak için büyük bir mücadele verdi. 632 yılında hac görevinde verdiği veda hutbesinde Müslümanlara önemli öğütlerde bulundu ve Allah’ın emirlerini yeniden hatırlattı. Hac sonrası rahatsızlanan Hazreti Muhammed, 8 Haziran 632’de Medine’de vefat etti.

Bu tarihte yaşanan diğer önemli olaylar arasında 2 Haziran 1475’te Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk ordusunun Kırım Yarımadası’na çıkışı yer alıyor. 1793’te Fransa’da Maximillian Robespierre öncülüğünde Jakobenler iktidarı ele geçirdi. 1924 yılında ABD Kongresi, ülkede doğan bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. Ancak bazı eyaletler bu hakkı ancak 1948’e kadar uygulamaya geçirebildi. Türkiye’de 1935’te ilk pazar günü resmi tatil ilan edildi; 1941’de Türk Ceza Kanunu’ndaki değişiklikle Arapça ezan ve kamet okuyanlara ceza uygulandı.

ULUSLARARASI GELİŞMELER VE TARİHİ OLAYLAR

1960’larda pek çok önemli gelişme yaşandı; Orgeneral Cemal Gürsel, 1960’taki 27 Mayıs darbesinin lideri olarak önemli açıklamalar yaptı. 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Kudüs’te kuruldu. Daha sonraki yıllarda pek çok olay meydana geldi; 1977’de İstanbul’da bir mitingde güvenlik önlemleri alındı, 1980’de buğday ve ekmek fiyatları üzerindeki devlet kontrolü kaldırıldı. 1991’de ünlü şair Ahmed Arif, 64 yaşında hayatını kaybetti ve 1998’de bir deprem 144 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

SON YILLARDAKİ KÜRESEL OLAYLAR VE GELİŞMELER

2021 ve 2022 yıllarında dünya genelinde çok sayıda önemli gelişme yaşandı. Türkiye’nin Karadeniz’deki gaz keşfi ile büyük bir enerji potansiyeline sahip olduğu açıklandı. 2023 yılında Hindistan’da büyük bir tren kazası, ülkemizde güvenlik güçlerine taktik araçların katılımını sağladı. En son gelişmeler arasında 2024 yılında yapılan Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek ilk kadın kürekçi Elis Özbay yer alıyor.

Bu olumlu veya olumsuz her tarih, tıpkı İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in yaşamı gibi, insanlık tarihinin bir parçasıdır.