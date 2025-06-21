İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplandı

İSTANBUL’DA 51. OTURUM BAŞLADI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın liderliğinde İstanbul’da başladı. Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Fidan, “İsrail, bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. İstişarelerimizde öncelikle bu sınır tanımayan saldırganlığa dur demek için sergileyeceğimiz güçlü duruşu ve ortak adımları ele alacağız. İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ TEMELİNE VURGU

Bakan Fidan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen oturumda, “Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanlığı süresince, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek ve zulmün karşısında dimdik durmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Çok taraflılığın, uluslararası işbirliğinin temeli olduğunu vurgulayan Fidan, bu sistemin, meşruiyet krizi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, “Artan hoşgörüsüzlük, kimlik temelli kutuplaşma ve uluslararası hukukun aşınması, küresel istikrarsızlık hissini derinleştiriyor” dedi.

STRATEJİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Fidan, toplantının içinden geçilen kriz ortamı hakkında bilgi vererek, “Gazze’de süregelen vahşet, uluslararası mekanizmaların işlevsizliğini gözler önüne sermektedir” açıklamasında bulundu. “İsrail, komşumuz İran’a saldırarak bölgeyi tehlikeye atıyor” diyen Bakan, İslam İşbirliği Teşkilatı coğrafyasındaki sınamalara karşı çözüm yolları geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. “İran’ın nükleer programı ile ilgili müzakereler sürerken, bu saldırıları kınıyoruz” ifadeleriyle de durumu netleştirdi.

İNSANİ YARDIMLAR VE DAYANIŞMA

Bakan Fidan, “Gazze’ye kesintisiz insani yardımlarımız önceliğimizdir” diyerek Katar ve Mısır’a teşekkür etti. “Filistin davası ve Kudüs’ün sahiplenmesi, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın varoluş nedenidir” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Suriye’nin teşkilatımıza dönmüş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. Suriye halkının yanındayız ifadesini de paylaşan Fidan, bu meselenin çözümünün sadece suyun bulundurduğu halk için değil, kıtanın tamamı için önemli olduğunu vurguladı.

ÜMİT VE GÜÇLÜ DURUŞ

Fidan, “Değerli kardeşlerim, ümmetimiz büyük ve güçlüdür. Bu gücümüzü ferah için kullanmaya devam etmeliyiz. Gün bugündür. Teşkilatımızın tek vücut olma günüdür” diyerek konuşmasını sürdürdü. Toplantının önemli olduğunu belirten Fidan, Türkiye’nin yapıcı ve öncü rolünü sürdüreceğini ifade etti. “Toplantımıza geniş katılım sağlanması ortak gücümüzü göstermektedir. İçinden geçilmekte olan çalkantılı dönemde İslam bizlere acilen ihtiyaç duyduğumuz gerekli rehberliği sağlamaktadır” açıklamasında bulundu.