İslam Korkusuz Yeniden Başkan Seçildi

SEÇİM SONUCU GÜVEN TAZELEDİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde yer alan S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, olağan genel kurulunu hizmet binasında gerçekleştirdi. Bu kongrede mevcut başkan İslam Korkusuz, tek liste ile yeniden başkanlık görevine seçilerek güven tazeledi. Salihli’de 301 üyesi bulunan kooperatifin genel kurulunda divan başkanlığını Rıfat Baldan üstlendi.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

İslam Korkusuz, 3. kez bu göreve getirildi ve kongreye katılan üyelere teşekkür etti. Kooperatif üyelerine en iyi hizmeti sunmak için birlik ve beraberlik içinde kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Korkusuz, “Borçla devraldığımız kooperatifimizi, yönetim, denetim ve üyelerimizin desteği ile üst noktalara taşıdık. Benzinliğin ardından, modern hizmet binamızı kooperatifimize kazandırdık. Üyelerimize, esnafımıza ve Salihli’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Buna ek olarak, yeni projelerle kooperatif için çalışmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

İslam Korkusuz’un başkanlığındaki yeni yönetim, Mehmet Arslan, Ali Akman, Halil Bulanık ve Uğur Karakaş’tan oluştu. Denetim kurulu ise Tugay Yılmaz ve Mehmet Akça’dan meydana geldi.