İslam Memiş Altın Fiyatları Hakkında Açıklama Yaptı

Haftaya düşüşle başlayan gram altın 5 bin 528 lira seviyesini görürken, çeyrek altın 9 bin 410 lira ve cumhuriyet altını ise 37 bin 500 lira üzerinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı, güne yüzde 0,7’lik bir azalışla 4 bin 59 dolar seviyesine gerilemiş durumda. ABD’deki faiz indirim sürecine dair belirsizlikler ise altın fiyatlarını olumsuz yönlü etkiliyor.

DÜŞEN TREND BEKLENTİSİ

Habere göre “Ben bu fiyatlardan gram altın alır mıydım? Ons altında olduğu gibi yüzde 50, evet” açıklamasını yapan Memiş, trendin bir süre daha bu seviyelerde devam edeceğini öngörüyor. Dalgalanmaların sona ermediğine dikkat çeken Memiş, “Hafta tam beklediğimiz gibi oldu. Sert yükselişler geldi, ardından sert düşüşler yaşandı. Bekleyenler iyi yaptı. Çok panik yapmayalım; alım da satış da piyasada fırsat bitmez,” şeklinde ifadelerde bulundu.

KÜRESEL FAKTÖRLERİN ROLÜ

Memiş, 2026 yılı için altın fiyatlarını destekleyen birçok küresel faktör olduğunu belirterek, ons altında 4,800-4,888 dolar, gram altında ise 8,000 lira ve üzeri seviyelerin mümkün olduğunu ifade etti.

