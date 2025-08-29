İslam Memiş’in Altın Tahmini Olayı

ALTIN FİYATLARI GÜNDEĞİNDİ

Altın fiyatlarını merak edenler için günün ilk verileri açıklandı. Yeni güne alış ağırlıklı giriş yapan altının gram fiyatı 4 bin 513 lira seviyelerine ulaştı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Çeyrek altın 7 bin 390 liradan işlem görürken, cumhuriyet altının fiyatı 29 bin 450 lira olarak kaydedildi. Altının ons fiyatı ise güne düşüşle başlamış durumda ve yüzde 0,2 azalışla 3 bin 412 dolara geriledi.

YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN

Son yıllarda, altının düğünlerde takı olarak kullanılmasının yanı sıra, yatırım aracı olarak da öne çıktığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların gram altın, çeyrek altın ve tam altına yönelme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Reşat 5’i bir yerde altın ise en çok tercih edilenlerden biri. Bu modelin fiyatı 150-155 bin lira arasında değişiyor ve hem yatırım hem de takı olarak değerlendiriliyor.

6 bin lira tahmini yapan İslam Memiş’e göre, gram altının 2026 yılının ilk yarısında bu fiyata ulaşması muhtemel. Bu sebeple bugünkü fiyatlar, gelecekte bir “fırsat” olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, altın uzun vadede yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Merkez bankalarının rezervlerinde ve vatandaşların birikimlerinde güvenli liman olma özelliği taşımaya devam ediyor.