İslam Memiş’ten Altın Fiyatı Yorumu

GRAM ALTIN FİYATINDA YENİ REKOR İDDİASI

Gram altın fiyatlarının 4 bin 500 seviyesine ulaşabileceği iddiaları gündeme geldi. Küresel olaylar ve ticaret savaşlarıyla ilgili endişeler, altının yeni rekor seviyelere emin adımlarla ilerlemesine neden oluyor. Goldman Sachs ve UBS, altınla ilgili tahminlerini güncelledi. Finans uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatları için beklenen seviye konusunda tarih verdi.

ALTIN YATIRIMCILARINA MEMNUNİYET

Güvenli liman olarak kabul edilen altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. ABD Başkanlık koltuğuna Donald Trump’ın geçmesiyle birlikte altın, yükseliş trendini sürdürüyor ve bu durum yatırımcıları memnun ediyor. Küresel ölçekte ticaret savaşı riskinin artışı, ons altının rekor seviyelere ulaşmasına zemin hazırlıyor. Gram altın ise haftalar boyunca kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Finans uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları konusunda temmuz sonrası için net bir öngörüde bulundu.

KÜRESEL TICARET SAVAŞI ENDİŞELERİ

Ons altın, salı günü 2.900 doların üzerine çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Bu artışın arkasında yatan sebep ise küresel ticaret savaşı endişelerinin büyümesi olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar, altındaki bu yeni yükselişi ve potansiyel rekor seviyeleri yakından takip ediyor.