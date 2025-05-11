İslam Sanatları Fuarı Değerli Temas

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NI ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası İslam Sanatları Fuarı”na katıldı. Tekin, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ATO Congresium’da gerçekleşen fuarı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte ziyaret ettiklerini ifade etti.

Tekin, fuara yönelik düşüncelerini aktararak, “Kadim medeniyetimizin estetik ve ruh köklerinden beslenen İslam sanatının, hat, tezhip, ebru ve minyatür gibi zarif dallar üzerinden günümüze taşındığı bu anlamlı fuar, kültür dünyamız açısından son derece kıymetlidir.” dedi. İslam sanatını ve medeniyetin inceliklerini gelecek nesillere taşıyan ustaların değerli eserlerinin sanatseverleri buluşturduğu bu önemli etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

ESERLERİ İNCELEYEREK BİLGİ ALDI

Bakan Tekin, ziyaret sırasında sergilenen eserleri inceledi ve bu süreçte bilgi aldı. Paylaşımında, ziyaret esnasında çekilen görüntülere de yer verdi.