İslam Sanatları Fuarı’nda El Yapımı Kağıt

İSLAM SANATLARI FUARI’NDA EL YAPIMI KAĞIT SERGİSİ

El yapımı kağıt ustası Ahmet Rıdvan Çelik, binlerce yıllık kökleri olan el yapımı kağıt sanatını ATO Congresium’da gerçekleşen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’nda tanıttı. Fuar, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenleniyor ve Hat Sanatı, Ebru Sanatı, Çini Sanatı gibi geleneksel sanatların sergilendiği alanda önemli bir yer tutuyor. Çelik, el yapımı kağıtçılığın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KAĞIT ÜRETİMİ

Ahmet Rıdvan Çelik, “Geleneksel yöntemlerle kağıt üretimi yapıyorum” diyerek fuarın düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti. Bu alanda çalışmalarına üniversiteden mezun olduktan sonra başladığını ifade eden Çelik, Türkiye’nin hat ve tezhip sanatlarında oldukça iyi bir noktada olduğunu belirtti. Ancak günümüzde kağıt, mürekkep, fırça ve boyaların çoğunun yurt dışından geldiğine dikkat çekti.

GERİ DÖNÜŞÜM FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ

Kağıt üretiminde ilkel yöntemlerin yanı sıra geri dönüşüm faktörünün de önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Çelik, “Kağıt üretimine ilkel yöntemlerle başladık ancak zamanla geri dönüşüm kağıtları da devreye girdi” dedi. Düğün, kartvizit ve tekstil gibi farklı alanlarda geri dönüşüm süreçleri sayesinde birçok yeni alternatif sunduklarını aktardı. Düğün sektöründe tohumlu kartlar ile davetiye üretimi yaptıklarını ve misafirlerin bu kartları toprağa ektiklerinde bitkilerin yeşermesi gibi yeniliklerle dikkat çekti.

KAĞITLARIN DAYANIKLILIĞI

Çelik, “Bu kağıtların ömrü ne kadar?” sorusuna “1000 yıllık ömrü var” yanıtını vererek bu konuda duyduğu güveni dile getirdi. Arkasında büyük bir laboratuvar olduğunu ve olağanüstü yöntemlerle kağıt üreterek geçmiş nesillerin kullandığı yöntemleri sürdürdüğünü ifade etti. Bu durumun kağıtlarının uzun ömürlü olmasını sağladığını vurguladı.

MANEVİ YÖNÜ VE DUYGUSAL BAĞLAR

Geleneksel yöntemlerle üretilen kağıdın manevi boyutuna da değinen Çelik, bu sanatların sadece estetik değil, aynı zamanda dini bir arka plana sahip olduğunu belirtti. Kullanılan boyaların içeriğinde dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğuna, özellikle boyalarda kullanılan jelatinlerin yurt dışından geldiğine dikkat çekti.

ÇOCUKLARLA KURDUĞU BAĞ

Ahmet Rıdvan Çelik, atölyesine gelen çocukların kağıt teknesiyle tanışmasını gördüğünde yaşadığı mutluluğu şu şekilde ifade etti: “Çocukların gözlerindeki parlama benim için inanılmaz bir duygu.” Lart Works El Yapımı Kağıt Atölyesi, 7-11 Mayıs tarihleri arasında ATO Congresium E-01 standında sanatseverleri bekliyor.