İslam Ülkeleri Bakanları Ortak Açıklama Yaptı

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

31 İslam ülkesi dışişleri bakanları ile Arap Devletleri Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) genel sekreterleri, İsrail’in Filistin topraklarında sürdürdüğü ilhak planlarına karşı ortak bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, “Türkiye, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Filistin, Gambiya, Irak, Katar, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Mısır, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman, Ürdün, Yemen Dışişleri Bakanları ile Arap Devletleri Birliği Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ‘Büyük İsrail’ konusundaki açıklamalarını en güçlü şekilde kınıyor” denildi. Açıklamada, bu ifadelerin uluslararası hukuk ile istikrarlı uluslararası ilişkilerin temellerini hiçe saydığını ve bölgesel güvenliğe tehdit oluşturduğunu vurguladı.

AÇIKLAMANIN DETAYLARI

Aynı zamanda, yapılan açıklamada, tüm devletlerin ve halkların güvenlik, istikrar ve kalkınma hedeflerine ulaşmaları için barışı koruyacak politikaların benimsenmesi gerektiği vurgulandı. “İsrailli aşırıcı Bakan Bezalel Smotrich’in ‘E1’ bölgesindeki yerleşim planını onaylamasını ve radikal ırkçı açıklamalarını da şiddetle kınıyoruz. Bu durum, Filistin halkının bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkına açık bir saldırı olarak değerlendirilmelidir” ifadeleri de yer aldı. Dışişleri Bakanları, İsrail’in işgal altındaki topraklar üzerindeki egemenliğini asla kabul etmediklerini belirtti.

TEHDİT VE UYARILAR

Açıklama, “İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan tüm yerleşim faaliyetlerini ve bunlara bağlı olarak Güvenlik Konseyi’nin kararlarını ihlal eden tüm yasa dışı tedbirleri kesin olarak reddediyoruz” şeklindeki ifadelerle devam etti. Ayrıca, İsrail’in illegal işgali sona erdirmesi ve bu işgalin sonuçlarını ortadan kaldırması gerektiği vurgulandı. Filistin şehirlerine ve mülteci kamplarına yönelik günlük saldırılar ile yerleşimci terörizmi gibi tehlikelere de dikkat çekildi.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Yapılan açıklamada, insanlara insani yardımın gerektiği ve Gazze’deki ablukaların kaldırılması gerektiği yeniden vurgulandı. “Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması gerekiyorken, bunun yanı sıra sağlık ve yardım sistemlerinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmalıdır” denildi. Filistin halkının yerinden edilmesinin kesinlikle reddedildiği ifade edilirken, Arap-İslam planı kapsamında Gazze’nin yeniden inşası için uygun koşulların sağlanması istendi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Uluslararası topluma, özellikle de BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerine, yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuldu. Filistin halkının bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkına sahip olduğu da belirtilerek, uluslararası korumanın sağlanması gerektiği ifade edildi. Açıklama, “Filistin halkına karşı işlenen suçların sorumlularının hesap vermesini talep ediyoruz” şeklinde tamamlandı.